Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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16.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 363,05 USD zu.
Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 363,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 363,18 USD. Bei 357,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'323'397 Tesla-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 18,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 22.50 Mrd. USD eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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