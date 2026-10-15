Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag billiger

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 356,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'608 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 355,23 USD. Bei 360,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1'434'167 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit Abgaben von 16,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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