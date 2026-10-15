Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’322 1.4%  SPI 20’192 1.2%  Dow 52’148 1.0%  DAX 25’361 0.2%  Euro 0.9291 -0.3%  EStoxx50 6’162 -0.5%  Gold 4’151 1.1%  Bitcoin 67’833 -0.1%  Dollar 0.8296 -0.6%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Coca-Cola-Aktie auf Rekordkurs: Wie Zins- und KI-Sorgen die Aktie des Getränkeriesen beflügeln
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Snap-Aktie stabil: Gericht sieht Rechtsverstösse beim Messengerdienst Snapchat
Alphabet-Aktie höher: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik
Suche...
ETF Sparplan

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag billiger

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 356,47 USD.

Tesla
296.24 CHF -4.18%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 356,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'608 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 355,23 USD. Bei 360,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1'434'167 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit Abgaben von 16,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Tesla: Aus „Full Self-Driving” wird in Europa „Tesla Assisted Driving” - Aktie schwächelt

So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0816 18.12.2026 158524607
Long 12.1927 17.09.2027 160549117
Long 304.5092 18.12.2026 155495683
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2576 17.06.2027 159488989
Short 12.1804 19.03.2027 154312957
Short 304.8177 18.12.2026 158524478
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4346 9.35 159840270
Long 11.2895 4.41 160644818
Long 17.9305 0.93 161566450
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7669 6.11 158402987
Short 7.8158 4.00 160966272
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -60.22 131592446
Long 10 -10.04 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten