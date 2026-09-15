Tesla Aktie News: Tesla am Abend schwächer

Die Tesla-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 357,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'962 Punkten liegt. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 354,68 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'932'932 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,82 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 28,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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