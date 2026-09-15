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15.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Anleger greifen bei Tesla am Nachmittag zu

Tesla Aktie News: Anleger greifen bei Tesla am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 359,47 USD.

Tesla
295.29 CHF -1.59%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 359,47 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'011 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 362,10 USD. Bei 358,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'412'919 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,27 Prozent.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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