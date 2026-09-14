Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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14.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Montagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 361,62 USD.
Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 361,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'244 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 357,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 359,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'261'134 Tesla-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 17,76 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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