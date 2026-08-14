Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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14.08.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla zieht am Freitagabend an
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 341,59 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 341,59 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'987 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 351,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 342,91 USD. Bisher wurden heute 6'284'758 Tesla-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Gewinne von 46,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.24 Mrd. USD im Vergleich zu 22.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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