Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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14.08.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 348,00 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 348,00 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'068 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 351,26 USD. Bei 342,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2'656'516 Tesla-Aktien den Besitzer.
Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 14,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 USD je Tesla-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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