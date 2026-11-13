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13.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 391,80 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 391,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'930 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 385,86 USD. Mit einem Wert von 401,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4'109'373 Tesla-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 21.10.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,39 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28.05 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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