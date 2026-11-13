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13.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 388,31 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 388,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'666 Punkten steht. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 386,65 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 401,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'323'060 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 28,46 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 21.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,39 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 28.05 Mrd. USD, gegenüber 28.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,17 Prozent präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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