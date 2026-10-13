Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagabend mit roter Tendenz

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 375,00 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'544 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 371,30 USD aus. Bei 371,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'972'137 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,02 Prozent. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 20,70 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 28.24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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