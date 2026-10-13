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13.10.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Rot

Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 374,00 USD abwärts.

Tesla
313.38 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 374,00 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'549 Punkten realisiert. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 371,30 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 371,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 976'324 Stück.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,37 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,48 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3155 19.03.2027 155498023
Long 11.6505 17.06.2027 157879841
Long 314.5645 18.12.2026 155495686
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3155 17.06.2027 157879685
Short 12.0986 19.03.2027 154312958
Short 314.5645 18.12.2026 154312948
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4896 8.26 160288590
Long 11.2319 3.80 161566450
Long 17.4758 0.26 161815017
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4896 5.20 158402988
Short 8.9876 3.09 158402987
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -61.36 131592446
Long 10 -10.01 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’555.78 8.90 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Tesla 312.58 -1.32% Tesla

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