Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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13.08.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 332,73 USD.
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 332,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'102 Punkten notiert. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 333,71 USD zu. Bei 327,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1'476'522 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 49,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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