Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend leichter

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 390,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'312 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 385,21 USD. Bei 386,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'154'595 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,39 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tesla von vor einem Jahr angefallen

Börsenneulinge enttäuschen: Warum die Aktien von SpaceX, Vincorion & Co. schwächeln und wie Anleger ihr Kapital schützen

Tesla-Chef Musk kündigt Produktionsende für den Cybertruck in Texas an