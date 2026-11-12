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12.11.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend leichter

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend leichter

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 390,18 USD ab.

Tesla
325.90 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 390,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'312 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 385,21 USD. Bei 386,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'154'595 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,39 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4043 17.09.2027 160549114
Long 11.6235 17.06.2027 157879842
Long 325.4593 18.12.2026 155495682
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3968 19.03.2027 155497513
Short 12.054 19.03.2027 154312959
Short 108.4864 19.03.2027 158524481
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0824 7.69 162946634
Long 10.5094 2.82 162946629
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0752 7.46 158150926
Short 10.8597 2.52 162583468
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -62.55 131592446
Long 10 -46.80 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images
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10.11.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
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