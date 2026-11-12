Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'202 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 396,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 386,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'199'707 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Abschläge von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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