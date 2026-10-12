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12.10.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Abend Verluste

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 379,30 USD.

Tesla
316.75 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 379,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'645 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 378,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 382,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'499'816 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. 31,51 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 21,60 Prozent wieder erreichen.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 317.6573 18.12.2026 155495685
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.3449 19.03.2027 157051966
Short 105.8858 19.03.2027 158524480
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3829 7.86 160644818
Long 10.5822 3.50 161600556
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3874 6.02 158339874
Short 10.247 2.37 158402987
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Long 5 -61.63 131592446
Long 10 -45.50 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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