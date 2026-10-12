Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’858 0.5%  SPI 19’627 0.4%  Dow 51’884 0.4%  DAX 25’254 0.7%  Euro 0.9320 0.3%  EStoxx50 6’196 0.4%  Gold 4’170 -0.6%  Bitcoin 68’905 -0.8%  Dollar 0.8342 0.4%  Öl 106.8 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Starbucks-Aktie im Plus: Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle - Chipotle-Aktie in Rot
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Trotz Risiken: UBS bleibt optimistisch für europäische Aktien
Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
Suche...
ETF Sparplan

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Verlusten

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 379,47 USD nach.

Tesla
316.75 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 379,47 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'651 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 378,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'132'152 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 23,93 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Tesla gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor 10 Jahren verdient

Tesla-Aktie mit Kurssprung: Auslieferungen sinken erneut - Erwartungen dennoch übertroffen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2462 17.09.2027 160549114
Long 12.2627 17.06.2027 159489030
Long 318.8002 18.12.2026 155495686
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0851 17.06.2027 159488990
Short 11.3868 19.03.2027 157051966
Short 318.8308 18.12.2026 158524478
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0851 8.34 160644818
Long 9.9635 4.01 161600556
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0844 6.76 158726126
Short 11.3857 1.83 158402987
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.02 150864681
Long 10 -10.02 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:10 Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SDB1PU
Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’857.84 12.10.2026 17:05:35
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 316.75 -0.99% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.