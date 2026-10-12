Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 379,47 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'651 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 378,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'132'152 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 23,93 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Tesla gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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