Tesla Aktie News: Tesla am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 392,86 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'456 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 395,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 386,78 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3'219'181 Aktien.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit Abgaben von 24,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD im Vergleich zu 28.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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