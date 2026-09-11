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11.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend an Boden

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 365,05 USD.

Tesla
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Um 20:26 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 365,05 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'414 Punkten liegt. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 368,66 USD zu. Bei 364,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4'135'297 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 36,64 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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