Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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11.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Freitagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 365,43 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 365,43 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'431 Punkten steht. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 368,66 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 364,19 USD. Bisher wurden heute 1'884'810 Tesla-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). 36,50 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 18,62 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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