Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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11.08.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Abend auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 331,89 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 331,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'474 Punkten notiert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 336,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 333,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'341'840 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,30 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 297,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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