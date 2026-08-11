Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 335,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'645 Punkten tendiert. Die Tesla-Aktie legte bis auf 335,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 333,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'398'106 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,88 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 11,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.24 Mrd. USD – ein Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,69 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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