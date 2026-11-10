Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Tesla

Die Tesla-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 377,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'621 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 370,45 USD. Bei 370,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2'479'288 Aktien.

Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,21 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.10.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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