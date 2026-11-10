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10.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 376,89 USD ab.
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 376,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 370,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,45 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'044'134 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,44 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.05 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Tesla-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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