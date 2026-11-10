Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’055 0.6%  Bitcoin 60’937 0.2%  Dollar 0.8265 0.2%  Öl 92.6 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Galderma133539272Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie im Blick: Versicherer steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter - Erwartungen übertroffen
CoreWeave-Aktie kräftig im Plus: Umsatz wächst um 170 Prozent – Prognose erneut angehoben
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten
Suche...
ETF Sparplan

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag billiger

Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 376,89 USD ab.

Tesla
304.99 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 376,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 370,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,45 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'044'134 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,44 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.05 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Chef Musk kündigt Produktionsende für den Cybertruck in Texas an

Musk-Konzerne unter Druck: Behörden-Sorgen lösen Kursrutsch bei Tesla- und SpaceX-Aktie aus

Bedrohung für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte warnt vor möglichem Rückschlag von 30 Prozent

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0771 19.03.2027 155498023
Long 12.4557 17.09.2027 160549118
Long 311.3919 18.12.2026 151821833
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.7694 18.12.2026 155497511
Short 11.533 17.09.2027 160236407
Short 311.3919 18.12.2026 154312950
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0654 7.86 162805279
Long 7.5949 7.06 162805278
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4873 8.29 162583469
Short 9.1586 4.05 162583467
Short 38.8595 -5.53 161814541
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -61.21 131592446
Long 10 -44.91 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.11.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10.11.26 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
10.11.26 SMI startet freundlich in die Woche
10.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 SXJB6U
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 304.99 -2.07% Tesla

Tesla am 10.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.