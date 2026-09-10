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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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10.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 365,78 USD.

Tesla
298.00 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 365,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'134 Punkten liegt. Bei 357,70 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 360,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'699'509 Stück gehandelt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 36,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,71 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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