Tesla Aktie News: Tesla büsst am Nachmittag ein

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 366,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'177 Punkten realisiert. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 357,70 USD nach. Bei 360,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'737'729 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,82 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,39 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,86 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.24 Mrd. USD im Vergleich zu 22.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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