|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend kräftig
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 5,3 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:26 Uhr 5,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'842 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 380,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 360,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'506'202 Tesla-Aktien den Besitzer.
Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,38 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 28.05 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Chef Musk kündigt Produktionsende für den Cybertruck in Texas an
Musk-Konzerne unter Druck: Behörden-Sorgen lösen Kursrutsch bei Tesla- und SpaceX-Aktie aus
Bedrohung für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte warnt vor möglichem Rückschlag von 30 Prozent
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.