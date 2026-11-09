Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend kräftig

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:26 Uhr 5,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'842 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 380,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 360,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'506'202 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,38 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 28.05 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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