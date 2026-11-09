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09.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 376,08 USD nach oben.
Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 376,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'729 Punkten steht. Bei 378,90 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 360,39 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'774'018 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 32,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,39 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.10 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.05 Mrd. USD.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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