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09.10.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend in Grün

Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend in Grün

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 383,15 USD.

Tesla
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Die Tesla-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 383,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 388,55 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 381,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'993'178 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 30,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 22,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3707 18.12.2026 154717242
Long 321.6378 18.12.2026 155495686
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Short 11.9125 19.03.2027 157051966
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Long 7.3118 8.23 161566452
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
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Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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