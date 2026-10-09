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09.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend in Grün
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 383,15 USD.
Die Tesla-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 383,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 388,55 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 381,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'993'178 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 30,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 22,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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