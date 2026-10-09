Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag gesucht

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 384,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'826 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 388,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 381,41 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2'319'695 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,82 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 29,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 29,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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