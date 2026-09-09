Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend nahe Vortagesniveau

Im NASDAQ-Handel kam die Tesla-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 368,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'427 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 375,40 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 367,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 369,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'591'030 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,41 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 23,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie im Fokus: So bewertet Goldman Sachs die Cybercab-Strategie

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert