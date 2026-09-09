Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Mittwochnachmittag fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'459 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 375,40 USD. Bei 369,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'959'171 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 22.50 Mrd. USD eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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