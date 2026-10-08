Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Tesla
Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 370,84 USD.
Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 370,84 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'753 Punkten steht. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 368,05 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'864'774 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 34,51 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD in den Büchern standen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Tesla am 08.10.2026
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