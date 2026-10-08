Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 372,50 USD abwärts.
Die Tesla-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 372,50 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'086 Punkten steht. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 371,58 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,70 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'119'854 Aktien.
Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 498,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,16 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.24 Mrd. USD im Vergleich zu 22.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Tesla am 08.10.2026
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