Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla verteuert sich am Dienstagabend
Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 366,30 USD.
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 366,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'572 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 370,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 357,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'263'375 Tesla-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD in den Büchern standen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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