Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 361,61 USD.
Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 361,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'461 Punkten tendiert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 362,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'805'012 Tesla-Aktien.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28.24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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