Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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07.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla fällt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 375,15 USD.
Die Tesla-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 375,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 31'027 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 374,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 378,28 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'452'363 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,97 Prozent. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,73 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.50 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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