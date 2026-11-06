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06.11.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend stärker

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,8 Prozent auf 360,26 USD.

Tesla
295.40 CHF 3.45%
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Um 20:26 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 360,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'070 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 362,42 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 348,31 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 4'676'442 Aktien.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 27,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 17,45 Prozent Luft nach unten.

Am 21.10.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,39 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 295.0382 18.12.2026 152379075
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 12.2933 19.03.2027 154312956
Short 295.3334 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3833 7.46 160880138
Long 7.982 6.27 159973010
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2837 8.88 162583467
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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