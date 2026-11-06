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06.11.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Nachmittag stärker

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 359,52 USD.

Tesla
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 359,52 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'168 Punkten notiert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,27 USD. Bei 348,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'159'216 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 17,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 21.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.10 Mrd. USD gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3056 17.06.2027 157879840
Long 295.0382 18.12.2026 152379075
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3833 17.06.2027 157879684
Short 12.2933 19.03.2027 154312956
Short 295.3334 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3833 7.46 160880138
Long 7.982 6.27 159973010
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2837 8.88 162583467
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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