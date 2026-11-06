Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 359,52 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'168 Punkten notiert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,27 USD. Bei 348,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'159'216 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 17,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 21.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.10 Mrd. USD gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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