Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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06.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Aufwind
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 380,44 USD nach oben.
Das Papier von Tesla legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 380,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'273 Punkten steht. Die Tesla-Aktie legte bis auf 383,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,00 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3'589'977 Aktien.
Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 23,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 27,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 22.50 Mrd. USD eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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