Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 381,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'277 Punkten liegt. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 383,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'582'903 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 30,76 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 22,04 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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