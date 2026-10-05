Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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05.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Abend in Grün
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 378,92 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 31'050 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 381,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 368,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'920'801 Tesla-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,04 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 297,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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