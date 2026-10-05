Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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05.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 378,78 USD.
Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 378,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'987 Punkten tendiert. Die Tesla-Aktie legte bis auf 379,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 368,66 USD. Zuletzt wechselten 2'212'070 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,69 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 21,49 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.07.2026. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD in den Büchern standen.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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