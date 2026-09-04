Tesla Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Tesla

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 6,1 Prozent im Minus bei 353,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'480 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 351,34 USD. Bei 361,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 10'798'543 Stück.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. 41,20 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.24 Mrd. USD – ein Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,69 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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