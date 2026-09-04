Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 355,41 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 355,41 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'551 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 355,09 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,87 USD. Zuletzt wechselten 4'991'794 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,32 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Gigafactory Grünheide: Tesla reduziert Wasserverbrauch weiter
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Tesla Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Tesla ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Deutschland: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter (AWP)
|
01.09.26
|Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.