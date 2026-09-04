Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’385 -0.6%  DAX 26’048 0.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’396 0.2%  Gold 4’440 -0.8%  Bitcoin 64’303 -2.0%  Dollar 0.8096 0.3%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig

Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 355,41 USD abwärts.

Tesla
286.01 CHF -7.19%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 355,41 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'551 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 355,09 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,87 USD. Zuletzt wechselten 4'991'794 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,32 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gigafactory Grünheide: Tesla reduziert Wasserverbrauch weiter

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4722 17.06.2027 158090748
Long 12.1423 19.03.2027 154717488
Long 291.4154 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4722 19.03.2027 157051966
Short 11.6566 18.12.2026 151821818
Short 291.4154 18.09.2026 153821024
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7737 13.92 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3351 3.70 158402987
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.99 159069998
Long 10 -9.99 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:18 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
15:53 Logo WHS US-Arbeitsmarkt schockt die Börse: 162.000 Jobs – kommt jetzt die Fed-Zinserhöhung?
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.45 SD2BJU
Short 15’260.58 13.77 S4BTCU
Short 15’813.87 9.00 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’761.62 19.45 SYB31U
Long 13’486.87 13.98 SGBWIU
Long 12’892.86 9.00 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 285.64 -7.31% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/36: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/36. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.