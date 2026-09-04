Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 355,41 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'551 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 355,09 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,87 USD. Zuletzt wechselten 4'991'794 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,32 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gigafactory Grünheide: Tesla reduziert Wasserverbrauch weiter