Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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03.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Tesla ein
Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 382,49 USD nach oben.
Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 382,49 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 384,03 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 366,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'233'426 Tesla-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 30,41 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 22,25 Prozent wieder erreichen.
Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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