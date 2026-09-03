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03.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 376,29 USD nach oben.

Tesla
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Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 376,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'303 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 378,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,22 USD. Bisher wurden heute 4'197'258 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 24,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 26,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Tesla gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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