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02.11.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend gesucht

Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 406,52 USD.

Tesla
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 406,52 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 414,23 USD an. Bei 404,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'361'454 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 18,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 36,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 21.10.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,39 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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