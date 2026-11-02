Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 405,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'731 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 410,45 USD. Bei 404,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'279'907 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Gewinne von 22,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 26,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,39 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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