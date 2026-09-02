Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Mittwochabend tiefer

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 352,16 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'124 Punkten notiert. Bei 349,92 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 360,62 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'923'306 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 18,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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