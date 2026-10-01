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01.10.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Abend gestärkt

Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 356,44 USD.

Tesla
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 356,44 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'521 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 359,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 356,12 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'819'242 Stück gehandelt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 28,54 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,57 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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